Andreas Brinker und Carla Schmidt erläutern den Ablauf der gemeinsamen Dorfentwicklung von Ankum und Kettenkamp.

Burkhard Dräger

Ankum. Die Dorfentwicklung An-Ke trifft einen Nerv in Ankum und Kettenkamp: 365 Bürger beteiligten sich an einer Umfrage, volles Haus in der Auftaktveranstaltung. Mit Dorfgesprächen und Arbeitskreisen soll es nun weitergehen.

Die Aula der Grundschule in Ankum war zur ersten Bürgerversammlung im Programm An-Ke mehr als gut gefüllt. Ankums stellvertretender Bürgermeister Klaus Menke begrüßte auch im Namen von Kettenkamps Bürgermeister Reinhard Wilke und übergab an