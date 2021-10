Kletterwald-Pläne in Rieste am Alfsee offenbar zu den Akten gelegt

In dem Wäldchen links im Bild sollte ein Kletterwald entstehen. Dieses Vorhaben wird aber offenbar nicht weiter verfolgt.

Marcus Alwes

Rieste. Die Pläne für einen Kletterwald in Alfsee-Nähe haben sich offenbar erledigt. Das Projekt in Rieste werde wohl nicht mehr ernsthaft verfolgt, heißt es aus der Samtgemeinde-Verwaltung in Bersenbrück.

Der Investor, dessen Gedankenspiele vor zwei Jahren in Rieste öffentlich wurden, habe seine Überlegungen inzwischen zurückgestellt, sagt Wirtschaftsförderer Ewald Beelmann. Die anhaltende Corona-Pandemie sei offenbar ein entscheidender Grun