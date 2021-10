Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall in Alfhausen schwer verletzt

Am Sonntag ist ein Pedelec-Fahrer in Alfhausen von einem SUV angefahren worden. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Alfhausen. Schwere Kopfverletzungen hat ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Alfhausen erlitten. Der Mann hatte keinen Helm getragen, als er von einem SUV angefahren wurde.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 14.30 Uhr. Eine 65-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Ford die Bruchstraße in Richtung Alfhausen. An der Einmündung zur Kuhstraße missachtete die Frau aus Alfhausen di