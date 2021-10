Wieder tote Katzenwelpen in Plastiksack bei Ankum gefunden

Erneut ist bei Ankum ein Plastiksack mit toten Katzen gefunden worden.

Polizei

Ankum. In einem Maisfeld bei Ankum ist eine Kunststofftüte mit toten Katzenbabys gefunden worden. Nicht der erste schreckliche Fund dieser Art, wie die Polizei mitteilt.

Wie die Polizei mitteilt, seien seit dem 2. Oktober im Außenbereich von Ankum bislang in drei Fällen Kadaver von Katzenwelpen gefunden. Die verstümmelten Tiere seien jeweils in transparente Kunststofftüten verpackt und in Maisfeldern deponi