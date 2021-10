Hackschnitzelbunker in Ankum ausgebrannt

Ein Holzhackschnitzelbunker brannte im Ankumer Ortsteil Brickwedde. 23 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Patrick Siebrecht

Ankum. Am späten Samstagabend ist auf einem Hof am „Stockumer Weg“ im Ankumer Ortsteil Brickwedde aus noch unbekannter Ursache ein Brand in einem Hackschnitzelbunker ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt.

Den Eigentümern war am späten Samstagabend Brandgeruch aufgefallen. Auf der Suche nach der Quelle entdeckten diese das Feuer im Hackschnitzelbunker. Während die Eigentümer einen Notruf abgesetzten, schützten sie zugleich mit einem Gar