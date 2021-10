Friseursalon "Cut and Style" neu im Ankumer Zentrum

Im Ankumer Zentrum eröffnete Fuat Gürbüz (Mitte) den Friseursalon "Cut & Style".

Burkhard Dräger

Ankum. In Ankum gibt es einen neuen Friseursalon. "Cut and Style" ist zu finden im neuen Wohn- und Geschäftshaus an der Aslager Straße 2.

Aslager Straße 2 war lange die Adresse des Gasthauses Dücker, bis Clemens Selemeyer hier ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichtete. Sein Prunkstück ist ein nagelneuer Friseursalon, "Cut & Style" genannt und im Erdgeschoss