Auto landet im Garten in Alfhausen – Fahrer flieht zu Fuß

Auf der Flucht zu Fuß stoppte die Polizei in Alfhausen einen Mann, der mit dem Auto in einem Graben gelandet war. (Symbolfoto)

Symbolbild: Peter Schatz

Alfhausen. Doppeltes Pech für einen Mann in Alfhausen: Zuerst steuerte er sein Auto ungewollt in einen Garten. Und dann ging auch noch die Flucht zu Fuß schief.

Wie die Polizei meldet, fuhr der 36-Jährige am Donnerstag gegen in aller Frühe gegen 6 Uhr auf der Ueffelner Straße ortsauswärts. In Thiene verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Sein Opel