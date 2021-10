Riskante Überholmanöver: Kartoffeln auf B 68 in Bersenbrück

Weil zwei Pkw gleichzeitig überholten, hatte ein landwirtschaftliches Gespann in Bersenbrück einen Unfall.

Armin Weigel/dpa

Bersenbrück. Zwei Pkw brachten einen Kartoffeltransporter auf der B 68 in Bersenbrück mit Überholmanövern so in Schwierigkeiten, dass die Ladung auf der Fahrbahn landete. Nun sucht die Polizei beide Fahrzeuge und ihre Fahrer.

Laut Polizei befuhr ein Trecker mit einem Anhänger die Ortumsgehung der B 68 am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in Fahrtrichtung Alfhausen. Etwa in Höhe von Ahausen überholte ihn ein schwarzer VW Polo. Zeitgleich lief auf der Gegenfahrbahn ebenfal