Feuerteufel unterwegs? Auch in Kettenkamp Strohlager in Flammen

Nach dem Brand am Dienstag in Nortrup ging auch am Mittwoch in Kettenkamp ein Strohlager in Flammen auf.

NWM-TV

Kettenkamp. Nach dem Brand eines Strohlagers in Nortrup am Dienstag ging am Mittwoch ein mit Stroh gefüllter Schuppen in Kettenkamp in Flammen auf. Beide Brandorte liegen nicht weit auseinander. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar.

Laut einer Polizeimeldung bemerkte gegen 14.30 Uhr ein Anwohner Feuer aus einem freistehenden gemauerten Bau seines Nachbarn mit Eternitdach und wählte den Notruf. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kettenkamp und Nortrup waren schnell