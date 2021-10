Kapitän Marc Flottemesch zeigt sich enttäuscht von der Hinrunde. Vor dem Start der Rückserie ist der Abwehrchef aber weiter zuversichtlich die Ziele erreichen zu können.

Rolf Kamper

Bersenbrück. Die Oberliga-Fußballer des TuS Bersenbrück starten am Sonntag, 10. Oktober 2021, (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den SC Spelle-Venhaus in die Rückrunde. Um den Kontakt zur Aufstiegsrunde nicht zu verlieren, muss ein Heimsieg her.

Die Niederlage zum Hinrundenabschluss in Hagen/Uthlede müssen die TuS-Kicker noch aus den Knochen schütteln. Trotz klarer Überlegenheit und zahlreichen Torabschlüssen kassierte die Elf von Farhat Dahech die vierte Saisonniederlage. Die