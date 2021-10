Nach Stallbrand in Gehrde: Peta stellt Strafanzeige

Nach dem Brand einer Stallanalge in Gehrde hat die Organisation Peta Strafanzeige gestellt.

NWM-TV

Gehrde. Die Tierrechtsorganisation Peta hat Strafanzeige gestellt gegen die Deutsche Frühstücksei wegen des Stallbrands in Gehrde. Bei dem Unglück waren 20.000 Tiere ums Leben gekommen.

Das Unternehmen habe „mit mutmaßlich unzureichenden Brandschutzmaßnahmen billigend in Kauf genommen“ dass bei dem Brand eines Legehennenstalls in Gehrde am Samstagmorgen 20.000 Tiere qualvoll ums Leben gekommen seien.Laut Veterinäramt des L