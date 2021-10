Weil ein Feuer ihren Stall zerstörte, sind in Gehrde mehrere tausend Hühner getötet worden.

NWM-TV

Gehrde. Der Stallbrand in Gehrde am Samstag hat wie schon angenommen 20.000 Hühner das Leben gekostet, teilt der Landkreis Osnabrück am Montag mit. Die meisten wurden allerdings nicht durch das Feuer getötet oder verletzt.

Ein Feuer hatte am Samstag etwa ein Drittel eines Legehennenstalls in Gehrde zerstört. Weil aber der Stall für Legehennen in Bodenhaltung ausgelegt ist, konnten sich viele Tiere zunächst einmal vor den Flammen in Sicherheit bringen, be