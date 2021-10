Brand in Gehrder Geflügelstall: Bis zu 20.000 Tiere müssen getötet werden

In einer Großstallanlage für Geflügel in Gehrde ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen.

NWM-TV

Gehrde. Am Samstagvormittag hat es in einer Stallanlage für Geflügel mit 200.000 Tieren in Gehrde gebrannt. 3000 Legehennen kamen im Feuer um. Doch es müssen noch deutlich mehr getötet werden.

Die Anlage besteht aus zehn Ställen und liegt an der Feldstraße in Gehrde. Laut Feuerwehrinformationen hatte ein Nachbar kurz vor 9 Uhr Rauch bemerkt und den Betrieb informiert. Ein Mitarbeiter des Unternehmens habe darauf