Auch an der Hase könnte es Fischotter geben.

Sebastian Kahnert

Bersenbrück. Tummeln sich irgendwo an der Hase Fischotter? Friederike Fischer hält das für ziemlich sicher. Wer bei der Suche helfen will, kann sich von ihr zum „Otter-Spotter“ ausbilden lassen am 10. Oktober 2021 in Bersenbrück.

Fischotter sind selten. Seit Jahrzehnten sind sie aus dem westlichen Niedersachsen verschwunden. Doch nun kehren sie offensichtlich zurück: Seit 2019 läuft das Projekt „Aktionsplan Fischotter südwestliches Niedersachsen“, teilt der Verein A