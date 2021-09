Hegering Ankum will Rehkitzrettung intensivieren

Die Rettung von Rehkitzen ist eine aufwendige Sache. Um die Tiere vor dem Mähtod zu retten, will der Landkreis einige Drohen anschaffen.

dpa/Stephan Schulz

Ankum. Der Wolf, die Rehkitzrettung, die im Bau befindliche Feldhuhnstation in Merzen und natürlich der Streckenbericht und Ehrungen langjähriger Mitglieder waren Themen bei der Mitgliederversammlung des Hegerings Ankum.

Der Wolf war und ist ein großes Thema, sagte Helmut Dammann-Tamke, Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen, in der Gaststätte Zumberge in Druchhorn. Das Tempo der Ausbreitung sei so nicht vorhersehbar gewesen. Mit einem 30-prozentigen