Bernard Kramer (Mitte) bekam für seine 40-jährige Mitgliedschaft auch eine kleine Stele mit sich umarmenden Menschen. Es gratulierten Josef Geers (links) und Rüdiger Blomeyer.

Martin Heimbrock

Bersenbrück. Auf insgesamt 315 Jahre in der Bersenbrücker Kreuzbundgruppe bringen es die 23 Mitglieder, die jetzt bei einem Grillnachmittag am Vereinsheim in Bersenbrück geehrt wurden.

Nach der Begrüßung von Josef Geers als Leiter der „Arbeitsgruppe Osnabrück Nord“, wie sich die Kreuzbund-Gruppe für Fürstenau und Bersenbrück offiziell nennt, hob der Diözesanvorsitzende Rüdiger Blomeyer den guten Zusammenhalt der Gruppe, d