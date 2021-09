Biologische Station am Alfsee: Bunte Pflanzen- und Saatgutbörse

Reges Interesse herrschte bei der vierten Pflanzen- und Saatguttauschbörse in der Biologischen Station Haseniederung, bei der erstmalig ein Besuch ohne vorgegebene Zeitfenster möglich war.

Holger Schulze

Alfhausen. Mit einer Pflanzen- und Saatguttauschbörse sowie abendlicher Musik wurde jetzt in der Biologischen Station am Alfsee die Gartensaison in den nahenden Herbst übergeleitet.

Stauden, Zwiebeln, selbst geerntetes Saatgut von Gemüse, Kräutern oder Wildblumen, aber auch überzählige Töpfe, Gartenbücher und -geräte durften nahe des Alfsees getauscht werden.Der „Wunsch nach einem Treffen mit der Möglichkeit zu Gespräc