Bersenbrücker Landfrauen laden zur Most-Aktion am 2. Oktober ein

Nicht nur Anke Bertke, Gertrud Kettler und Lore Lübke(von links ) liegt der sorgsame Umgang mit Lebensmitteln am Herzen. Daher haben die Landfrauen Bersenbrück eine Mostaktion geplant.

Sigrid Schüler

Bersenbrück/Badbergen. Wohin mit dem Obst aus dem eigenen Garten? Die Kreislandfrauen Bersenbrück haben die Lösung: Am Samstag, 2. Oktober 2021, können Interessierte selbst geerntetes Obst in der Artland-Mosterei zu Saft verarbeiten lassen.

Auch in diesem Jahr machen die Kreislandfrauen Bersenbrück bei der bundesweiten Aktion "Deutschland rettet Lebensmittel" mit. Und die neue Aktion knüpft an die des vorigen Jahres an. Damals riefen die Landfrauen dazu auf, Obst von mit dem g