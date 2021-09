In der Mitgliederversammlung des DRK-Kreisverbandes Osnabrück-Nord dankte Präsident Bernd Heinemann (Vierter von links) den Mitgliedern der DRK-Bereitschaft. Rechts im Bild Johannes Koop als Vertreter der Stadt Bersenbrück.

Franz Buitmann

Bersenbrück. Mehr als 47.000 Corona-Schnelltests hat das Deutsche Rote Kreuz in den Testzentren im Osnabrücker Nordkreis durchgeführt. In der Mitgliederversammlung des DRK-Kreisverbandes Osnabrück-Nord gab es noch mehr beeindrucke Zahlen.

Die Corona-Pandemie hat die Arbeit des DRK auch im Osnabrücker Nordkreis in den vergangenen Monaten geprägt. Präsident Bernd Heinemann dankte daher allen Haupt- und Ehrenamtlichen für ihre Arbeit gerade in so schwierigen Zeiten, ehe er in d