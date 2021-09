Tango zum Abschluss der Querbeet-Konzertreihe in Alfhausen

Gerardo Miranda, Danylo Gertsev, Stefan Mertin und Marie Harders-Sauer ließen in der Biologischen Station Haseniederung seltener gespielte Tangos erklingen.

Holger Schulze

Alfhausen. Tangomusik mit dem Carli-Quartett schloss die Reihe der Querbeet-Konzerte in der Biologischen Station Haseniederung am Alfsee in Alfhausen ab.

Mit Gerardo Miranda und Danylo Gertsev an den Geigen, der Bratschistin Marie Harders-Sauer und Stefan Mertin am Cello konnten erneut Berufsmusiker gewonnen werden, die ihr professionelles Können gegen eine freiwillige Hutspende des Publikum