Lager Kanoniere in Rieste haben für das Böllern strenge Auflagen

Das Warnschild präsentieren Johannes Lindemann (links) und Alfred Richter von den Lager Kanonieren.

Ilona Ebenthal

Rieste. Seit 15 Jahren gibt es wieder die Bruderschaft der "Lager Kanoniere" in Rieste. Sie knüpfen an an eine Tradition aus dem 15. Jahrhundert. Wann sie böllern und welche Auflagen es dafür gibt, erzählen die Kanoniere Johannes Lindemann und Alfred Richter.

Die beiden Riester tragen weinrote Westen mit Wappenaufnäher und schwarze Dreispitzhüte mit silbern glänzender Borte und roter und weißer Feder. Die Hüte sind nach historischem Vorbild gefertigt. Die Farben erinnern an den Malteserorden. Äh