In Gehrde kam es zu einem Wahlkuriosum.

Sigrid Schüler

Gehrde. In Gehrde steht längst fest, wer in den neuen Gemeinderat kommt. Trotzdem muss der Wahlausschuss eine Auslosung vornehmen, bevor er am Donnerstag das Ergebnis der Gemeinderatswahl bestätigen kann.

Hintergrund ist das Hare-Niemeyer-Verfahren, das bei der Sitzverteilung angewendet wird. Es überträgt das Stimmenverhältnis proportional auf das Sitzverhältnis. Dazu wird die Gesamtzahl der zu vergebenden Sitze mit der für einen Wahlvorschl