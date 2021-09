Anbau der Christophorus-Kita in Kettenkamp ist fertiggestellt

Die Erzieherinnen der Mondscheingruppe Ramona Dödtmann und Nadja Brundiers, KiTa-Leiterin Anke Johanning und Bürgermeister Reinhard Wilke nahmen den symbolischen Schlüssel von Architekt Wolfgang Frye entgegen.

Anita Lennartz

Kettenkamp. Die Bauarbeiten am Krippenanbau der Christophorus-Kita in Kettenkamp ist abgeschlossen. Seit August spielen schon die ersten Kinder in den neuen Räumen. Nun ist der Anbau offiziell eingeweiht worden.

Die Verantwortlichen sind mehr als zufrieden mit dem Ergebnis, auch, wenn die gut 1,5 Jahre Planung und Bauzeit in „diesen Zeiten“ durchaus manchmal eine Herausforderung waren. „Mit dem Architekturbüro Plan B haben wir sehr gut zusammengear