Die Erfolgsstory der UWG Ankum geht weiter. Klaus Menke, einst CDU-Rebell und Mitgründer, (im blauen Hemd) wird ihr neuer Bürgermeister.

Rolf Kamper

Bersenbrück. Im Bersenbücker Samtgemeinderat werden die Verhältnisse unübersichtlicher. In Ankum gewann Klaus Menke souverän „seine“ Wahl. In Rieste verlor die CDU die Mehrheit. In zwei der acht Gemeindeparlamente in der Samtgemeinde Bersenbrück ziehen AfD-Vertreter ein.

Samtgemeinderat: Die CDU verlor fünf Prozent Stimmanteil und einen Sitz, verfügt nun über 16 Sitze. SPD und Grüne legten prozentual zu, was je einem Sitz mehr bedeutet. Die SPD kommt nun auf sieben Mandate, die Grünen auf vier. Für die