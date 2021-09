Faire Schokolade als Dankeschön für Wahlhelfer in Ankum

„Damit sagen wir Danke!“: Marlene Lagemann, Elisabeth Thale, Mechthild Wortmann und Petra Oevermann (von links) von der Steuerungsgruppe Fairtrade Ankum beschenken die Wahlhelfer in Ankum.

Björn Thienenkamp

Ankum. Zu einer fairen Begegnung kam es am Wahlsonntag im Wahlraum 310 in der Ankumer Grundschule Ankum Am Kattenboll. Vier Frauen standen den vier Wahlhelfern gegenüber – und beschenkten sie mit fair gehandelter Schokolade.

Von 8 bis 13 Uhr leisten Rainer Dückinghaus, Bartholomäus Figlarz, Holger Johanning und Michael Triphaus als erste Schicht ihren Dienst als Wahlhelfer in dem Klassenzimmer, als die vier Damen den Raum betreten, sich kurz vorstellen und ihre