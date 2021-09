Gemütliches Lesevergnügen – Anna, Ida, Nele, Aaliyah und Jan haben das Leseclub-Feeling schon mal ausprobiert.

Samtgemeinde Bersenbrück

Bersenbrück. In den Dorftreffs in Gehrde, Eggermühlen und Rieste sowie im Bürgertreff Bersenbrück werden am Sonntag, 12. September, Leseclubs für Grundschulkinder eröffnet.

Am Sonntag, 12. September, werden die Leseclubs in den Dorf- und Bürgertreffs in Gehrde, Rieste und Bersenbrück zwischen 15 und 17 Uhr eröffnet, in Eggermühlen zwischen 11 und 13 Uhr. Dazu seien alle Interessierten herzlich eingeladen, teil