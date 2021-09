Tag des offenen Denkmals: Kreisweite Eröffnung in Bersenbrück

In und am Museum im Kloster Bersenbrück findet am Sonntag die zentrale Eröffnungsfeier zum Tag des offenen Denkmals für den Landkreis Osnabrück statt.

Franz Buitmann

Bersenbrück. Am Tag des Denkmals am Sonntag, 12. September, findet die zentrale Eröffnungsfeier für den Landkreis Osnabrück um 11 Uhr im und am Museum im Kloster Bersenbrück statt.

Organisiert wird die Eröffnungsveranstaltung vom Kreisheimatbund Bersenbrück (KHBB). Dabei stellt Katharina Pfaff, für das kreiseigene Museum zuständige Mitarbeiterin des Landkreises Osnabrück, die Struktur und Arbeitsweise des Museums im K