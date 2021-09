Mord in Rieste: Tatverdächtiger ist wieder in Deutschland

Nach Deutschland ausgeliefert worden ist der 27-jährige aus Rieste, der wegen eines Tötungsdeliktes in Rieste gesucht worden ist.

Imago Images/K. Schmitt

Rieste. Der 27-jährige Mann aus Rieste, der verdächtigt wird, seine Großmutter getötet zu haben, ist nach seiner Festnahme in Italien wieder in Deutschland und sitzt in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, ist der Mann am Donnerstag aus Rom abgeholt und am Amtsgericht Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt worden. Der Richter bestätigte den Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft für den Tatverdächtig