Schüsseln voll mit dampfendem, deftigen Eintopf kommen beim Senioren-Mittagstisch im Riester Dorftreff auf den Tisch. Am Dienstag immer dabei - das Filmteam, das über das beispielhafte Angebot berichtete.

Hildegard Wekenborg-Placke

Bersenbrück. Regelmäßig treffen sich ältere Menschen aus der Samtgemeinde Bersenbrück in den Dorftreffs, um gemeinsam Mittag zu essen und miteinander zu reden. Das läuft so gut, dass jetzt ein Filmteam in Rieste ein Video für den Deutschen Seniorentag in Hannover gedreht hat.

Es ist kurz vor Zwölf. Langsam trudeln die älteren Damen und der eine Herr in der "Riesterei", dem Dorftreff der Gemeinde ein, einige mit Rollator, andere noch ganz ohne Hilfe. Es duftet schon herzhaft., Seit 10 Uhr schnibbelt und rüh