Neuer Bürgermeister in Rieste wird aus der Mitte des Rates gewählt

Die Stimmzettel liegen bereit: Auch in der 3600-Einwohner-Gemeinde Rieste sind die Bürger am kommenden Sonntag zur Stimmabgabe bei den Kommunalwahlen aufgerufen (Symbolbild).

dpa/Julian Stratenschulte

Rieste. Am kommenden Sonntag, 12. September 2021, wird in Rieste ein neuer Gemeinderat gewählt. Eine Direktwahl des Bürgermeisters gibt es – anders als in der Nachbarkommunen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden – jedoch nicht.

Der Grund liegt auf der Hand: Beim Bürgermeister in Rieste handelt es sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit eines Ratsmitgliedes. In Vörden und Bramsche hingegen ist der Amtsinhaber hauptamtlich tätig und gleichzeitig Leiter der ör