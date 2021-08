Etwas weniger Reggae in Bersenbrück: So lief das Reggae@Riverside-Festival

Star des Abends beim Reggae@Riverside-Festival in Bersenbrück war Gentleman.

Rolf Kamper

Bersenbrück. Bersenbrück ohne Reggae? Unvorstellbar. Am Freitagabend genossen Musikfans das Reggae@Riverside-Konzert in der Hasestadt, das Organisator Bernd Lagemann auf die Beine gestellt hatte. Doch das Rock@Riverside-Konzert am Samstag fällt aus.

„In einer Band ist der Sänger erkrankt, in einer anderen der Schlagzeuger“, bedauert Bernd Lagemann. Weil so schnell keine anderen Bands zu organisieren gewesen seien, blieb für den 54-Jährigen nur die Absage des für Samstag geplanten Rock-