Am Freitagabend geriet ein Wohnhaus in einem Haus im Gehrder Ortskern in Brand. Sieben Feuerwehren waren vor Ort.

NWM-TV

Gehrde. Großeinsatz für die Feuerwehren in Gehrde: Dort brach am Freitagabend in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Menschen wurden nicht verletzt.

Gegen 22.30 Uhr war der Notruf der Rettungsleitstelle gemeldet worden. Demzufolge stand ein Haus am Lönsweg in Flammen. Als die Feuerwehren den Einsatzort in einem Wohngebiet in der Gehrder Dorfmitte erreichten, schlugen die Flammen meterho