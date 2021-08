Marga Pröhl aus Gehrde will Menschen im Nordkreis besser vernetzen

Marga Pröhl will mit einer Online-Regionalakademie eine Plattform für Information und Dialog schaffen, Landkreis Osnabrück und Europa-Union sind mit im Boot.

Liesel Hoevermann

Altkreis Bersenbrück. Menschen stärker vernetzen. Sie zum Gespräch zusammenbringen. Gemeinsam Ideen entwickeln. Das möchte Marga Pröhl. Die Professorin aus Gehrde will deshalb eine „Online-Regionalakademie“ ins Leben rufen.

„Es gibt so viel Potential hier im Landkreis und so viele, an verschiedenen Themen interessierte Menschen, die ich über eine Online-Regional-Akademie zusammen bringen möchte“, erklärt Marga Pröhl. Immerhin sei der Landkreis flächenmäßig ähn