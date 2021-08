Die Handschellen klickten jetzt auf einem Campingplatz bei Rom in Italien. (Symbolfoto)

Archiv dpa/Jürgen Mahnke

Rieste. Die Staatsanwaltschaft hat Details zur Festnahme eines 27-Jährigen aus Rieste in Italien bekanntgegeben. Der Zugriff erfolgte auf einen Campingplatz bei Rom.

Demnach schlugen die Ermittler am Donnerstagmittag zu und nahmen den Flüchtigen fest. Sie standen dabei laut Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer in Kontakt mit dem deutschen Bundeskriminalamt und der Mordkommission in Osnabrück. Die wenige