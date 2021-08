In Italien ist der Mann festgenommen worden, der nach einem Tötungsdelikt in Rieste als dringend tatverdächtig gilt (Symbolbild).

dpa/Sven Hoppe

Rieste. Der nach einem Tötungsdelikt in Rieste flüchtige Tatverdächtige ist im Ausland aufgegriffen worden. Das hat die Polizei am späten Donnerstagnachmittag mitgeteilt.

Demnach wurde der Mann in Italien festgenommen. Weitere Angaben zu den näheren Umständen machte die Polizeiinspektion Osnabrück nicht. Am Sonntag, 22. August 2021, war in Rieste eine 82-jährige Frau in ihrer Wohnung von Angehörige