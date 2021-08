Im lauschigen Garten der Station findet ein weiteres Konzert statt.

Biologische Station Haseniederung

Alfhausen. Die Biologische Station Haseniederung in Alfhausen lädt zu einem weiteren Konzert in der Reihe "Querbeet-Sommerkultur" ein. Am Samstag, 28. August 2021, treten Shabnam Parvaresh und Felix Wirsing auf.

Das Duo steht laut einer Ankündigung für "tiefgehende und meditativ anmutende Klangskulpturen". Parvaresh spielt Bassklarinette, Wirsing Harmonium und Piano. Ihre Musik sei inspiriert durch klassische Musik, Jazz und Minimal-Musik. "Die Kün