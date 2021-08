Der Rassegeflügelzuchtverein ehrte seine erfolgreichen Mitglieder.

RGZV

Bersenbrück. Die Bersenbrücker Geflügelzüchter halten an ihrer Ausstellung in diesem Jahr statt. Am 30. und 31. Oktober sollen die Tiere ausgestellt werden.

Wie im vergangenen Jahr soll parallel die Sonderschau der Mookeetauben vom Mookee Club 75 stattfinden. Als Veranstaltungsort ist die Ausstellungshalle an der Alfseestrasse in Alfhausen vorgesehen, wie Frank Gramann, Vorsitzender des Rassege