Immer einen Schritt zu langsam war der TuS, hier mit David Leinweber (r.) gegen Torschützen Artem Popov, beim Gastspiel in Spelle.

Werner Scholz

Bersenbrück. Fußball-Oberligist TuS Bersenbrück musste bei der 3:0-Pleite in Spelle einen ersten Dämpfer in dieser Saison hinnehmen. Ob der TuS am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen MTV Eintracht Celle Wiedergutmachung betreiben kann, ist derweil ungewiss.

Eigentlich sollte am Wochenende die Eintracht aus Celle im Hasestadion zum dritten Spieltag zu Gast sein. Aber bereits das Oberligaspiel der Celler am Mittwoch gegen den Heeslinger SC musste aufgrund eines Coronafalls innerhalb der Mannscha