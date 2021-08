Bombenentschärfung in Rieste lief von Anfang bis Ende zügig ab

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde frühzeitig verständigt und sicherte dann die zunächst die Fundstelle ab.

Marcus Alwes

Rieste. In Rieste ist am Montag ein Blindgänger gefunden worden. Danach war schnelles Handeln erforderlich: Noch am Abend wurde die Bombe entschärft.

Ein lizenzierter Sondengänger staunte wahrscheinlich nicht schlecht, als er über das Feld zwischen dem Kloster Lage und dem Bahnübergang Johanniterstraße ging und ihm plötzlich ein Fund angezeigt wurde. Nicht eine Münze, wonach er gesucht h