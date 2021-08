Blindgänger in Rieste gefunden – Evakuierung steht bevor

In Rieste ist ein Blindgänger gefunden worden, der noch am Montagabend entschärft werden soll (Symbolbild).

Rieste. In Rieste ist ein Blindgänger gefunden worden. Er soll noch am Montagabend entschärft werden. Eine Evakuierungsaktion beginnt bereits in diesen Minuten.