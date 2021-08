Blindgänger in Rieste unschädlich gemacht

In Rieste ist ein Blindgänger gefunden worden, der noch am Montagabend entschärft werden soll (Symbolbild).

dpa/Friso Gentsch

Rieste. In Rieste ist am Montag ein Blindgänger gefunden worden. Er wurde noch am Abend entschärft. 300 Menschen mussten zwischenzeitlich ihr Zuhause verlassen.