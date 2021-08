Der Wahltag am Alfsee rückt näher: Was wird in Rieste wichtig?

In der Alfsee-Gemeinde Rieste wird am 12. September 2021 unter anderem ein neuer Gemeinderat gewählt.

Marcus Alwes

Rieste. In nicht ganz vier Wochen werden die Bürger am Alfsee an die Wahlurnen gerufen. Rieste wählt am 12. September 2021 unter anderem einen neuen Gemeinderat. 15 Sitze sind zu vergeben.

Bisher verfügt die CDU über eine knappe absolute Mehrheit und stellt den ehrenamtlichen Bürgermeister.Im örtlichen Wahlkampf 2021 fehlt unterdessen noch das ganz große Aufregerthema. Die SPD hat dennoch einen roten Bollerwagen gestaltet. Mi