"Reifen-Center" neu in Rieste eröffnet

Sebastian Hüdepohl und Markus Hörnschemeyer gratulierten Azad Beslenen zur Eröffnung des Reifen-Centers an der Malgartener Straße 1 in Rieste.

Gemeinde Rieste

Rieste. In zentraler Lage in der Gemeinde Rieste, direkt an der Einmündung Malgartener/Bahnhofstraße hat nun das „Riester Reifencenter“ neu eröffnet.

Eigentümer Azad Beslenen und seine Mitarbeiter haben die Werkstatthalle an diesem Standort reaktiviert. Nicht nur bei allen Fragen rund um Reifen und Felgen, sondern insbesondere auch bei Innen- und Außenaufbereitung von Fahrzeugen, bei Pol