Ankum. Die Valentiny Foundation in Schengen in Luxemburg widmet dem verstorbenen Ankumer Künstler Josef Lange-Grumfeld eine Ausstellung. Sie beginnt am 4. September 2021.

Bis zum 29. September zeigt das Museum im Dreiländereck Deutschland/Belgien/Luxemburg Bilder, Skulpturen, Objekte Lange-Grumfelds, der im April 2019 verstarb. Die Valentiny Foundation geht zurück auf Architekten und Künstler Francois Valent