Mobiles Impfteam kommt am Donnerstag nach Fürstenau

Im August 2021 schickt der Landkreis Osnabrück mobile Impfteams nach Fürstenau, Ankum und Bramsche (Symbolfoto). Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich.

dpa/Helmut Fricke

Fürstenau/Ankum/Bramsche. Der Landkreis Osnabrück bietet in den kommenden Tagen und Wochen auch im Altkreis Bersenbrück drei Termine für eine Corona-Schutzimpfung an.

Bereits am Donnerstag, 12. August, macht das mobile Impftermin in Fürstenau Station, von 14 bis 17 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Aue-Centers nahe des Edeka-Marktes zu finden. Am Sonntag, 22. August, ist das mobile Impfteam von 10 b