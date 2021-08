Im August 2021 schickt der Landkreis Osnabrück mobile Impfteams nach Ankum und Bramsche (Symbolfoto). Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich.

dpa/Helmut Fricke

Ankum/Bramsche. Der Landkreis Osnabrück bietet in den kommenden Wochen auch im Altkreis Bersenbrück zwei Termine für eine Corona-Schutzimpfung an.

Am Sonntag, 22. August, ist das mobile Impfteam von 10 bis 15 Uhr in der Dorfmitte von Ankum anzutreffen. Einen weiteren Termin im Nordkreis gibt es am Freitag, 27. August, von 15 bis 20 Uhr bei McDonald’s in Bramsche (beim Möbelhaus Harde