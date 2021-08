Ratswahl 2021 in Rieste: Mehr Parteien als zuletzt treten an

Insgesamt 37 verschiedene Nanen von Kandidaten werden im September in Rieste auf dem Stimmzettel zur Gemeinderatswahl stehen (Symbolfoto).

dpa/Thomas Kienzle

Rieste. Wer in Rieste auf den Stimmzettel zur Ratswahl 2021 schaut, wird auf zwei Premieren in der Alfsee-Gemeinde stoßen: Ein Vertreter der Freien Wähler tritt erstmals an, zudem schickt die AfD eine Kandidatin ins Rennen.

Für die Nationalkonservativen bewirbt sich im September die Kreistagsabgeordnete Tanja Bojani auch um einen Sitz im Gemeinderat. Für die Freien Wähler wirft der Rentner Josef Vagedes seinen Hut in den Ring.Auch die FDP, um die es in Rieste