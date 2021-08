„Genießen unter Schirmen“: Tafeln auf der Hauptstraße in Ankum

Unter den bunten Regenschirmen in Ankum ist am Sonntag, 15. August 201, Genießen angesagt.

Thomas Oeverhaus

Ankum. Die Werbegemeinschaft Ankum macht darauf aufmerksam, dass sie ihre Aktion „Genießen unter Schirmen“ mit verkaufsoffenem Sonntag auf den 15. August 2021 verschoben hat.

Eigentlich sollten bereits am Sonntag, 8. August, Tische und Stühle unter den bunten Schirmen auf der Hauptstraße in Ankum aufgebaut werden. Doch an diesem Tag soll es windig, regnerisch und ungemütlich werden, berichtet Till Lampe. Deshalb