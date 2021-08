Dr. Torsten Saemann (Mitte) ist neuer Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Marienhospital Ankum-Bersenbrück, hier mit Geschäftsführer Werner Lullmann (links) und stellvertretendem Verwaltungsdirektor Pascal Alfers.

MHA

Ankum. Neuer Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Marienhospital Ankum-Bersenbrück (MHA) der Niels-Stensen-Kliniken ist Dr. Torsten Saemann.

In einer Feierstunde ist der Mediziner in sein Amt eingeführt worden, teilt der Niels-Stensen-Klinikverbund, zu dem auch das Marienhospital Ankum-Bersenbrück gehört, mit. Saemann kehre an seine alte Wirkungsstätte zurück