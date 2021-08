Neuzugang Patrick Papachristodoulou (r.) behauptet im Testspiel gegen Preußen Espelkamp den Ball.

Rolf Kamper

Bersenbrück. In der Qualifikationsrunde im Niedersachsenpokal trifft der TuS Bersenbrück am Sonntag, 8. August 2021, (15 Uhr) im Hasestadion auf den Ligakonkurrent MTV Eintracht Celle.

Am 25. Oktober 2020, nach der späten Niederlage bei Eintracht Celle am 8. Oberliga-Spieltag, ahnte wohl niemand, wie lange der TuS Bersenbrück auf ein weiteres Pflichtspiel warten muss. Nach 287 Tagen wird am Sonntag der Ball im Hasestadion